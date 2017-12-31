Источник: полиция установила личность стрелявшего на Никольской улице
Правоохранительные органы идентифицировали человека, который устроил стрельбу на Никольской улице.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это 26-летний приезжий из Марий Эл», — заявил собеседник.
Источник добавил, что в настоящей момент мужчина проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.
Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, в результате чего ранения получили два человека.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: