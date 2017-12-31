Источник: полиция установила личность стрелявшего на Никольской улице

Правоохранительные органы идентифицировали человека, который устроил стрельбу на Никольской улице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это 26-летний приезжий из Марий Эл», — заявил собеседник.

Источник добавил, что в настоящей момент мужчина проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, в результате чего ранения получили два человека.