После стрельбы в Химках возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в подмосковных Химках. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
«По факту стрельбы в городском округе Химки возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева. Никто не пострадал.
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