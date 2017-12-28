После стрельбы в Химках возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в подмосковных Химках. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

«По факту стрельбы в городском округе Химки возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева. Никто не пострадал.

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