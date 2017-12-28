Источник: житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом спиленного рабочими дерева
В подмосковных Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева, которое спилили рабочие.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сказал источник.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба.
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