Источник: житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом спиленного рабочими дерева

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В подмосковных Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева, которое спилили рабочие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сказал источник.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба. 

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