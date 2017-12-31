МЧС предупредило о тумане в Москве 31 декабря

В первой половине воскресенья, 31 декабря, в Москве местами ожидается туман. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Как отмечается, видимость составит около 200—500 м.

Ранее синоптик «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с RT рассказал, что вероятность тумана сохранится на Новый год и все новогодние праздники.

Также глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег.