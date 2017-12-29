Синоптик рассказал о причинах тумана и высокой температуры в столице

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Анна Лушникова
Ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков в разговоре с RT прокомментировал нехарактерное для декабря потепление.

«Туман и высокая температура — взаимосвязанные явления. Воздух распространяется над холодной поверхностью, остывает, конденсируется в облачность и туман. Такое явление наблюдается не только в Москве и Московской области и даже не столько в Центральной России, но и на значительной территории юго-восточной Европы. Атмосферный фронт будет прежним, а значит, вероятность туманной погоды остаётся на Новый год и все новогодние праздники», — заявил Старков.

По его словам, будет облачно и туманно с моросящими осадками и высокой температурой.

«Один из рекордов может быть обновлён сегодня, 29 декабря. По прогнозу ожидается +2...+4 °С, а абсолютный максимум этого дня составляет +3...+6 °С, зафиксированный в 1975 году», — добавил он.

Эксперт также отметил, что в новогоднюю ночь ожидается похолодание до -4 °С.

Ранее в Москве из-за тумана и гололедицы было объявлено экстренное предупреждение.

В московских аэропортах задержаны 50 рейсов.

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