«Тепло ранней весны»: какая погода ждёт москвичей в первую ночь 2018 года

На Новый год погода не подарит москвичам морозную зиму и белоснежные сугробы. В последние дни декабря синоптики прогнозируют потепление до +3...+5 °С. В праздничную ночь столбик термометра опустится до нуля, выпадет снег, но высота покрова не превысит двух-трёх сантиметров. О температурных аномалиях в столичном регионе — в материале RT.

С 27 по 31 декабря в Москве установится по-настоящему весенняя погода. Рекордное тепло принёс атлантический циклон: в течение дня воздух в столице прогрелся до +3 °С.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, днём в пятницу, 29 декабря, потеплеет до +3…+5 °С. Почти таким же тёплым 29 декабря было в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +3,6 °C.

«С 30 декабря нас ждёт небольшое похолодание — от -1 до +4 °С. В воскресенье, 30 декабря, — от -2 до +3 °С. В ночь на 1 января в центре столицы будет около 0 °С, по области до -2 °С», — рассказал Цыганков.

Однако синоптики расходятся в прогнозах погоды в новогоднюю ночь, отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. «Гидродинамические модели расходятся в своих расчётах: одни показывают, что погода будет тёплая, выше климатической нормы, напоминающая тепло ранней весны. Другие модели показывают некоторое понижение температуры в новогоднюю ночь, на дорогах образуется гололедица, и выпадет слабый снег», — пояснила Позднякова в беседе с RT.

Пальмы в столице

Уходящий декабрь богат на температурные аномалии. Так, 17 декабря в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд за все 138 лет метеонаблюдений — потеплело до +7,7 °C.

По оценкам метеорологов, с каждым годом зимы в столице становятся короче и теплее. В XIX веке холодный сезон в Москве длился почти пять месяцев — 155 дней. Однако начиная с 1879 года его продолжительность сократилась почти на месяц и сейчас составляет около 120 дней.

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Если в 2014 году средняя температура воздуха в Москве составляла +5 °С, то в следующем — уже +7 °C. Метеорологи называют 2015-й самым тёплым годом в столице за последние десятилетия. Тогда в начале декабря было +10 °С, из-за чего в Ботаническом саду даже зацвели подснежники.

«Конечно, зимы в Москве стали теплее. Если говорить о последних 25—30 годах, то средние температуры зимой повысились почти на два градуса. Безусловно, в рамках глобального потепления этот процесс затрагивает всю планету. Температура за последние десятилетия поднялась по всему земному шару примерно на 0,7-0,8 градуса, и это довольно много», — рассказала Татьяна Позднякова.

Эксперты связывают потепление в центральной части России с изменением климата в Арктике. Дело в том, что температура на Северном полюсе растёт быстрее, чем на Земле в целом, и это сильно влияет на погоду в различных частях планеты.

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Из тропических и умеренных широт в Арктический регион активно проникает тёплый воздух, который вытесняет холодный. Поэтому на смену морозам в Центральную Россию пришли мягкие зимы, но с кратковременными резкими похолоданиями.

Говоря об изменениях климата в мегаполисах, нельзя забывать и о техногенных факторах, напоминают учёные. В атмосфере больших городов ежедневно циркулирует огромный объём выхлопных газов, повышена концентрация вредных примесей, много асфальтированных дорог, которые регулярно очищаются от снега. А ведь тёмный асфальт поглощает тепло гораздо быстрее, чем белый снег, который частично его отражает. К тому же любое отапливаемое помещение зимой выделяет тепло. Всё это приводит к нагреванию воздуха.

«Скорее всего, температура в столице и области продолжит плавно расти. Отметка, на которую она вырастет, будет, в частности, зависеть от объёма сжигаемого топлива, ведь в изменении климата большую роль играет деятельность человека. Не исключено, что к концу XXI века среднегодовая температура в Москве может подняться ещё на пять градусов», — считает Позднякова. Вместе с тем метеоролог уверена, что при любых обстоятельствах пальмы на улицах Москвы не вырастут.