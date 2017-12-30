Пушков прокомментировал заявление украинского генерала о Крымском мосте

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.

«Заявление об уязвимости Крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал Пушков в Twitter.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

В Госдуме России посоветовали украинским военным не интересоваться Крымским мостом.

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