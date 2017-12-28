Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению самой себе ущерба

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что введённая Киевом транспортная блокада Донбасса в первую очередь нанесла урон Украине.

«Украина — «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — $1,8 млрд. Причём блокаду ввела сама Украина», — говорится в сообщении в Twitter.

Украина - "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП - 1.8 млрд долл. Причем блокаду ввела сама Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

Кроме того, он отметил, что в ответ на просьбу госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возвращении российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе уместно предложить Вашингтону отменить поставки оружия Киеву.

Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

Ранее в Госдепе сообщили, что Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.