Власти Крыма назвали «самую большую уязвимость» украинских генералов

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский в разговоре с RT дал оценку заявлению экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.

«Я не знаю ни о каких уязвимостях Крымского моста. Я знаю об одной и самой большой уязвимости украинских генералов — об отсутствии головного мозга. Это, пожалуй, главная проблема, которая никак не даёт покоя всем этим товарищам. Они каждый раз придумывают себе истории, в которые сами верят и сами же им радуются», — сказал он.

По словам Полонского, чрезмерный интерес киевского режима к Крымскому мосту связан с тем, что украинская власть не в состоянии построить ничего подобного. Из-за этого, по его словам, Украина продолжает «кидаться пустыми, ничем не обоснованными угрозами и смешить весь цивилизованный мир».

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.