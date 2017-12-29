Кадыров не намерен возвращаться в Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не планирует вновь использовать социальную сеть Facebook.

Об этом он сообщил на своём канале в Telegram.

«Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Ещё раз повторяю — меня лично нет в Facebook!» — написал он.

Кадыров также добавил, что страница в социальной сети с его прежним адресом больше не будет использоваться, но при этом она была закреплена за ним, чтобы избежать «создания очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или для банального троллинга в сети».

Ранее в компании заявили, что аккаунт Кадырова в Facebook был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции.

Подробнее — в материале RT.