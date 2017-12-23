Кадыров завёл аккаунт в социальной сети Mylistory

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что завёл аккаунт в социальной сети Mylistory и намерен публиковать там важные новости.

«Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

Он также отметил, что сотрудникам «Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД России и руководства Чеченской Республики».

Ранее сообщалось, что депутатский корпус парламента Чечни вслед за спикером Магомедом Даудовым покинет социальную сеть Instagram.

23 декабря страница Кадырова в Instagram стала недоступна.