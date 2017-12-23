Кадыров завёл аккаунт в социальной сети Mylistory
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что завёл аккаунт в социальной сети Mylistory и намерен публиковать там важные новости.
«Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.
Он также отметил, что сотрудникам «Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД России и руководства Чеченской Республики».
Ранее сообщалось, что депутатский корпус парламента Чечни вслед за спикером Магомедом Даудовым покинет социальную сеть Instagram.
23 декабря страница Кадырова в Instagram стала недоступна.
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