Депутаты парламента Чечни вслед за спикером покинут Instagram

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Депутатский корпус парламента Чечни вслед за спикером Магомедом Даудовым покинет социальную сеть Instagram. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

«Таким образом депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Instagram до тех пор, пока не разблокируют страницу главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова», — говорится в сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал недоступность своего аккаунта в Instagram.

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