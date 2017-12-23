Депутаты парламента Чечни вслед за спикером покинут Instagram

Депутатский корпус парламента Чечни вслед за спикером Магомедом Даудовым покинет социальную сеть Instagram. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

«Таким образом депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Instagram до тех пор, пока не разблокируют страницу главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова», — говорится в сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал недоступность своего аккаунта в Instagram.