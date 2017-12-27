Facebook объяснила блокировку аккаунта Кадырова

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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции, заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что «аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США».

«В связи с этим Facebook несёт юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — приводит РИА Новости комментарий.

23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны. Роскомнадзор направил запрос для разъяснения ситуации.

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