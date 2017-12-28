«Спокойно отношусь к мышиной возне»: Кадыров ответил компании Facebook на блокировку своих аккаунтов в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя закрытие своих аккаунтов в Instagram и Facebook, заявил, что спокойно относится к действиям американской компании, и назвал их «мышиной вознёй». Ранее соцсеть распространила официальное заявление, согласно которому страницы чеченского лидера были отключены из-за внесения его в санкционный список Минфина США. До этого Facebook в течение четырёх дней никак не комментировала ситуацию. Опрошенные RT эксперты считают, что блокировка совершена под давлением американских спецслужб и политического истеблишмента.

Размзан Кадыров прокомментировал заявление Facebook о блокировке своих аккаунтов в социальных сетях компании, подчеркнув, что отнёсся к этому спокойно.

«Facebook заявил о деактивации моего аккаунта из-за внесения в список запрещённых лиц США. Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хвалёная демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?» — заявил глава Чечни.

Ранее компания Facebook, которая управляет одноимённой социальной сетью, а также приложением Intagram, объявила, что аккаунты Кадырова были «деактивированы» из-за включения чеченского лидера в санкционный список Минфина США.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несёт юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — приводит комментарий компании агентство РИА Новости.

Действия Facebook являются внесудебными ограничениями и противоречат общепринятым этическим принципам, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

«Мы можем констатировать, что американская сторона использует систему произвольных и внесудебных ограничений для влияния на свободу слова в других странах. Социальные сети, распространяющие информацию вне американской юрисдикции, подверглись давлению со стороны американских властей с целью ограничения доступа к информации, не нарушающей закон и не противоречащей общепринятым этическим принципам. Это вопиющий прецедент, который, без сомнения, оказывает негативное влияние на формирование международной системы трансграничного распространения информации», — приводит слова Левина РИА Новости.

«Давление спецслужб»

Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич в разговоре с RT отметил, что американские спецслужбы уже несколько лет оказывают давление на ведущие IT-корпорации США.

«На американские социальные медиа и на технологических гигантов Google, Microsoft, Apple в последние годы оказывается серьёзное давление со стороны американских спецслужб и со стороны американского политического истеблишмента с целью заставить их сотрудничать по целому ряду вопросов, включая просмотр личной почты, переписки, коммуникаций», — отметил Олевич.

Штаб-квартира Facebook

© Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Именно под давлением американских властей частные технологические компании вынуждены заниматься цензурированием, уверен эксперт.

«В рамках так называемого «Рашагейт» основные компании Кремниевой долины активно занимаются цензурой, блокируют, как мы видим, тех пользователей, которые не угодны американскому правительству. Речь идёт о содействии большого бизнеса правительству и продвижении им американских геополитических интересов», — заключил Олевич.

Взяли паузу

Американская кампания выпустила заявление с обоснованием своего решения лишь через 4 дня после самого факта блокировки аккаунтов. Между тем Кадыров и до официального обоснования высказывал предположения о том, что его страницы были заблокированы из-за нахождения в санкционном списке.

«Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — заявил глава Чечни сразу после обнаружение блокировки своих аккаунтов.

Напомним, ранее американский Минфин ввёл санкции в отношении Рамзана Кадырова по так называемому «списку Магнитского», отметив, что данный шаг был мотивирован якобы имеющими место нарушениями в республике прав человека.

«Офис по контролю над иностранными активами признал Рамзана Кадырова ответственным за… грубые нарушения признанных мировым сообществом прав человека… таких как свобода вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и демократические выборы в России», — говорится в тексте сообщения на сайте ведомства.

Помимо Рамзана Кадрова в список были включены ещё четверо российских граждан — Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешени.

В Кремле, комментируя новые санкции в отношении главы одного из регионов России, отметили, что считают их недружественными.

«Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны. С большой долей вероятности можно предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», — подчеркнул пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

При этом он затруднился назвать политика в США, против которого можно было бы применить ответные санкции. Песков отметил, что «мало у них таких людей».