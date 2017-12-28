На бывшей странице Кадырова в Facebook появилась реклама авиабилетов

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По адресу бывшего аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, который был заблокирован администрацией социальной сети из-за его попадания под санкции США, появилась страница агрегатора авиабилетов United Airline Network (UAN).

Первые записи на бывшей странице Кадырова по адресу facebook.com/rkadyrov95/ появились 24 декабря — после блокировки аккаунта главы Чечни.

По информации uan.ru, агрегатор зарегистрирован на ООО «Креол Тревел», которое располагается в Екатеринбурге.

Ранее Кадыров, комментируя закрытие своих аккаунтов в Instagram и Facebook, заявил, что спокойно относится к действиям американской компании, и назвал их «мышиной вознёй». 

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