Политолог назвал блокировку аккаунтов Кадырова давлением спецслужб США на медиа

Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич прокомментировал RT заявление пресс-службы социальной сети Facebook о том, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции.

«На американские социальные медиа и на технологических гигантов Google, Microsoft, Apple в последние годы оказывается серьёзное давление со стороны американских спецслужб и со стороны американского политического истеблишмента с целью заставить их сотрудничать по целому ряду вопросов, включая просмотр личной почты, переписки, коммуникаций», — отметил Олевич.

По словам эксперта, под этим воздействием технологические компании вынуждены заниматься цензурированием.

«В рамках так называемого «рашагейт» основные компании Кремниевой долины активно занимаются цензурой, блокируют, как мы видим, тех пользователей, которые не угодны американскому правительству. Речь идёт о содействии большого бизнеса правительству и продвижении им американских геополитических интересов», — заключил Олевич.

Ранее в пресс-службе компании Facebook заявили, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции.

23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны. Роскомнадзор направил запрос для разъяснения ситуации.