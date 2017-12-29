Глава МЧС рассказал, что попросил бы у Деда Мороза

Короткая ссылка
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что попросил бы у Деда Мороза волшебную палочку, чтобы в стране не было больше различных бедствий.

«Волшебную палочку. Чтобы не было бедствий, ЧС, пожаров и других проблем и чтобы мы наконец остались без работы, но были в постоянной готовности», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее главный Дед Мороз России рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у него в качестве подарка «мир во всём мире».

Опрос исследовательского холдинга «Ромир» показал, что взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья (63%), счастья (27%), а также денег (17%). 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119