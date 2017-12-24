Кадыров и Дед Мороз проведут детский праздник в Грозном 24 декабря

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и главный Дед Мороз России совместно проведут детскую ёлку в воскресенье, 24 декабря, в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Чечни.