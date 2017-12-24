Кадыров и Дед Мороз проведут детский праздник в Грозном 24 декабря

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и главный Дед Мороз России совместно проведут детскую ёлку в воскресенье, 24 декабря, в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Чечни.

Отмечается, что в рамках визита Деда Мороза в республику запланирована большая праздничная программа, в частности мероприятие в грозненском центре образования. 

«Но главным событием станет президентская ёлка с участием главы Чечни Рамзана Кадырова и Деда Мороза», — заявили в кабмине.

22 ноября сообщалось, что Кадыров позвал Деда Мороза в Чечню.

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