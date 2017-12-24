Дед Мороз рассказал, что попросил у него Кадыров в качестве подарка

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Главный Дед Мороз России рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у него в качестве подарка «мир во всём мире».

Дед Мороз и Кадыров вместе провели праздничный вечер для детей в Грозном. Как сообщает РИА Новости, в ходе мероприятия глава Чечни и Дед Мороз вместе с детьми участвовали в различных играх и состязаниях.

«Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской Республики, привёз жилетку, символ Нового года — деда-мороза — и подарок от правительства Вологодской области — знаменитое вологодское кружево», —  сказал Дед Мороз Кадырову. 

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров и главный Дед Мороз России совместно проведут детскую ёлку в воскресенье, 24 декабря, в Грозном.

22 ноября Кадыров позвал Деда Мороза в Чечню.

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