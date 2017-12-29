Правительство в 2018 году выделит более 31 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами

Правительство России в 2018 году выделит 31,7 млрд рублей на обеспечение отдельных категорий граждан страны лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 млрд рублей из федерального бюджета… на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее размеры пособия по безработице в 2018 году.

«Газета.Ru» писала, что Минтруд зафиксировал рост численности безработных граждан в 61 регионе России.