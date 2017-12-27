Медведев поручил разработать план по повышению качества медпомощи онкобольным
Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.
«Разработать план мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект указанного плана необходимо «представить в правительство до 1 февраля 2018 года».
Минздраву совместно с Минтрудом также поручено подготовить предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18 лет (в том числе больных с детским церебральным параличом), включая предложения по совершенствованию их санаторно-курортного лечения.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что достигнутые успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями говорят о том, что страна движется в правильном направлении.