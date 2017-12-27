Медведев поручил разработать план по повышению качества медпомощи онкобольным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере поручил Министерству здравоохранения разработать «дорожную карту» для повышения качества медпомощи онкобольным.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Разработать план мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект указанного плана необходимо «представить в правительство до 1 февраля 2018 года».

Минздраву совместно с Минтрудом также поручено подготовить предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18 лет (в том числе больных с детским церебральным параличом), включая предложения по совершенствованию их санаторно-курортного лечения.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что достигнутые успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями говорят о том, что страна движется в правильном направлении.