Минздраву и Минфину поручили проработать вопрос финансирования телемедицины
Об этом свидетельствует соответствующее поручение, опубликованное на сайте правительства.
«Проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» в части обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в части развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, а также их ежегодного сопровождения в целях эффективной реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Минздраву поручено повысить доступность медпомощи в сельских населённых пунктах, а также обеспечить их мобильными медкомплексами.
Ранее проведённый опрос показал, что 61% россиян готов пользоваться телемедициной.