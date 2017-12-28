Минздраву и Минфину поручили проработать вопрос финансирования телемедицины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

Об этом свидетельствует соответствующее поручение, опубликованное на сайте правительства.

«Проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» в части обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в части развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, а также их ежегодного сопровождения в целях эффективной реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минздраву поручено повысить доступность медпомощи в сельских населённых пунктах, а также обеспечить их мобильными медкомплексами.

Ранее проведённый опрос показал, что 61% россиян готов пользоваться телемедициной.