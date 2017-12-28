Пострадавшие при взрыве в супермаркете Петербурга рассказали о произошедшем

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Оказавшиеся внутри магазина в Санкт-Петербурге во время взрыва Максим и Алла Дорофеевы рассказали RT о том, что происходило в супермаркете в тот момент.

«Когда я расплачивался, прогремел хлопок. Честно говоря, я не очень понял, что произошло. В течение нескольких секунд или минут я ничего не понимал: какая-то балка на мне висит, очки сорвало, чувствуется боль, на левую сторону ничего не слышу», — заявил он.

По его словам, сотрудники магазина быстро среагировали на произошедшее: помогли потушить возникшие в результате взрыва возгорания и «всячески помогали выйти клиентам». После этого на место приехали экстренные службы.

«Шок ещё до сих пор есть», — добавил мужчина.

По словам Аллы Дорофеевой, сотрудники еле затушили загоревшееся на ней в результате взрыва пальто, после чего отправились искать тех, кто ещё мог пострадать при взрыве.

«Пальто еле затушили, осталась лишь тонкая прокладочка между моей кофтой и пальто. Потушили. Охранники и сотрудники начали искать тех, кто в магазине остался», — отметила она.

По словам женщины, она до сих пор плохо слышит после взрыва.

Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торгово-развлекательном комплексе.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершён террористический акт.

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Общество Происшествия
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