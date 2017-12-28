Власти Петербурга заявили, что при взрыве в супермаркете пострадали 14 человек

В результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге пострадали 14 человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной.

«В среду на место происшествия прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи. За помощью специалистов обратились 14 человек, на месте одна пострадавшая написала письменный отказ от госпитализации», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торгово-развлекательном комплексе.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершён террористический акт.