Власти Петербурга заявили, что при взрыве в супермаркете пострадали 14 человек
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной.
«В среду на место происшествия прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи. За помощью специалистов обратились 14 человек, на месте одна пострадавшая написала письменный отказ от госпитализации», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торгово-развлекательном комплексе.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершён террористический акт.