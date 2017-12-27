Полиция не подтвердила информацию о захвате заложников на фабрике в Москве

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Полиция не подтвердила информацию о захвате заложников на территории фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Москвы.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Утром 27 декабря неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате произошедшего один человек погиб.

После стрельбы возбуждено уголовное дело.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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