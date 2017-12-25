ГАЗ: водитель въехавшего в подземный переход в Москве автобуса мог не задействовать тормоза

Специалисты «Группы ГАЗ», проведя предварительный анализ деталей ДТП с участием автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве, предположили, что водитель транспортного средства мог не задействовать тормоза. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в тексте сообщения.

В ГАЗ также отметили, что колёса автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо и автобус значительно отклонился от маршрута следования.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.