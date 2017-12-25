Ространснадзор проверит «Мострансавто» после ДТП у «Славянского бульвара» в Москве

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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведёт проверку перевозчика «Мострансавто» после ДТП с участием автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия перевозчика», — говорится в сообщении.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.

СК возбудил дело по факту произошедшего.

ФАН передавало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.

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