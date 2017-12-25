Ространснадзор проверит «Мострансавто» после ДТП у «Славянского бульвара» в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведёт проверку перевозчика «Мострансавто» после ДТП с участием автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.