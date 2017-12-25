Четыре человека погибли в ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения. Водитель автобуса задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. RT вёл текстовую трансляцию.