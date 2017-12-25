Четыре человека погибли в ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве
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25 декабря 2017
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проверит перевозчика «Мострансавто», которому принадлежит автобус, съехавший в подземный переход у метро «Славянский бульвар».
«Транспортное средство, попавшее в ДТП, находится в эксплуатации с 2017 года и перед выездом на линию прошло предрейсовый техосмотр. По согласованию с Генеральной прокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия перевозчика», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что в институт вертолётами были доставлены трое пострадавших в ДТП — двое мужчин и одна женщина. Все они находятся в тяжёлом состоянии, но пребывают в сознании.
«Состояние их тяжёлое, сейчас мы проводим обследования. По их результатам будет сформирован план лечебных мероприятий», — заявил Петриков.
По его словам, говорить о какой-либо динамике преждевременно, поскольку на дальнейшее обследование раненых уйдёт ещё несколько часов.
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В Госдуме пообещали взять на контроль ДТП у станции метро «Славянский бульвар» и принять меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
«Мы, без всякого сомнения, проанализируем ситуацию, возьмём на контроль и сделаем всё возможное, чтобы такие случаи больше не повторялись», — заявил Афонский.
- Reuters
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Федеральная служба по труду и занятости выясняет, находился ли кто-то из погибших и пострадавших в аварии на западе Москвы при исполнении трудовых обязанностей, сообщили в ведомстве РИА Новости.
Роструд контролирует исполнение трудового законодательства в случаях чрезвычайных происшествий, включая назначение выплат семьям погибших и пострадавших при исполнении трудовых обязанностей.
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Спасательная операция на месте ДТП на Кутузовском проспекте завершена, сообщили в столичной мэрии.
«Автобус подняли, далее с ним будут работать следователи. Будут проводиться мероприятия по передислокации автобуса на отстойную площадку, где следователи проведут соответствующие процедуры по установлению истинных причин, — рассказал заммэра Пётр Бирюков. — Водитель сейчас находится в шоковом состоянии, с ним работают медики и следователи».
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Водитель автобуса, въехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар», доставлен на медицинское освидетельствование, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Водителя доставили в медучреждение, где его осмотрят врачи, проведут необходимые исследования», — сообщил собеседник агентства.
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Список погибших и пострадавших в ДТП у станции метро «Славянский бульвар» опубликован на официальном портале мэра Москвы.
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Люди несут живые цветы к подземному пешеходному переходу у станции метро «Славянский бульвар», где в понедельник днём произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.
Автобус уже извлечён из перехода и эвакуирован на спецстоянку.
- РИА Новости
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Подробности инцидента у станции метро «Славянский бульвар» рассказал РИА Новости один из пассажиров автобуса.
«Мы были в числе пассажиров этого автобуса. Автобус — «Сколковский экспресс». Он должен был отъезжать в 15:00. Мы с товарищем пришли раньше, примерно в 14:45. Купили билеты, сели», — рассказал собеседник агентства Владимир.
По его словам, из-за возникших сложностей с оплатой проезда они разговаривали с водителем автобуса, и тот показался им адекватным.
«Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый. Потом мы пошли в конец автобуса, сели. И минуты через две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе», — пояснил он.
Собеседник агентства отметил, что автобус стоял — и резко поехал. «В автобусе почти никого не было, вроде только один человек сзади сидел».