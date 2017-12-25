В Госдуме обещали взять на контроль ситуацию с ДТП у «Славянского бульвара»
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с RT прокомментировал ДТП с автобусом, заехавшим в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.
«Мы, без всякого сомнения, проанализируем ситуацию, возьмём на контроль и сделаем всё возможное, чтобы такие случаи больше не повторялись», — отметил Афонский.
Ранее власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом у метро «Славянский бульвар».
25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. СК возбудил дело.
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