Опубликован список погибших и пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар»

Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом у метро «Славянский бульвар».

Список размещён на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, жертвами аварии стали четыре человека, личности троих из них не установлены.

В больницах находятся девять человек, ещё двое отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что среди четырёх погибших в результате ДТП с автобусом — один ребёнок.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. СК возбудил дело.