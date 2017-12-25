Опубликовано новое видео ДТП с автобусом у «Славянского бульвара» в Москве

Опубликовано новое видео ДТП с участием пассажирского автобуса рядом со станцией метро «Славянский бульвар» в Москве.

Одна из камер видеонаблюдения, установленная недалеко от места происшествия, зафиксировала момент наезда автобуса на людей в подземном переходе.

На опубликованной записи видно, как автобус, отъезжающий от остановки, смещается вправо, наезжает на тротуар и съезжает по ступенькам подземного перехода вниз.

Ранее сообщалось, что у станции метро «Славянский бульвар» в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход.

В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения.

СМИ также опубликовали запись наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве.