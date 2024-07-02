Большинство россиян убеждены, что не станут жертвами финансовых аферистов
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Более трети (36%) рассказали, что подняли финансовую грамотность благодаря просветительским подкастам и телеэфирам (в 2023 году так ответили 26% респондентов).
Ещё треть (33%) заявили, что им помогли регулятор, финансовые организации и профильные институты (в 2023 году — 19%).
Также 22% признались, что сделали выводы из ошибок знакомых, ставших жертвами мошенников (в 2023-м — 37%).
А 9% респондентов сами стали жертвами мошенников, благодаря чему научились на собственном опыте (в 2023-м — 18%).
Ранее технический директор ОНС24 Павел Репин предложил в разговоре с неизвестными использовать нестандартные вопросы, которые помогут выявить телефонных мошенников, звонящих под видом начальства.