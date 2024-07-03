Силы ПВО ночью сбили 10 БПЛА над Московской, Брянской и Белгородской областями

Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Московской областей уничтожены десять БПЛА, также дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее село Козинка Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ. Также в Новороссийске звучала сирена из-за атаки безэкипажных катеров.