Силы ПВО ночью сбили 10 БПЛА над Московской, Брянской и Белгородской областями
Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Московской областей уничтожены десять БПЛА, также дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее село Козинка Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ.
Также в Новороссийске звучала сирена из-за атаки безэкипажных катеров.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен