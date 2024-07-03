Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

«Орбан сегодня выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на Европейский континент, но поездкой в Киев он просто понапрасну и бессмысленно потерял своё время», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Шеремет подчеркнул, что решения на этот счёт принимают в Вашингтоне.

Ранее Орбан прибыл в Киев и заявил, что прекращение огня на Украине может ускорить переговоры.

Позже Орбан отметил, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчёт идеи о прекращении огня для переговоров.