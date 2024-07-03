Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии
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«Орбан сегодня выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на Европейский континент, но поездкой в Киев он просто понапрасну и бессмысленно потерял своё время», — передаёт его слова РИА Новости.
При этом Шеремет подчеркнул, что решения на этот счёт принимают в Вашингтоне.
Ранее Орбан прибыл в Киев и заявил, что прекращение огня на Украине может ускорить переговоры.
Позже Орбан отметил, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчёт идеи о прекращении огня для переговоров.