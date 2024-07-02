Премьер Венгрии Орбан: прекращение огня на Украине может ускорить переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня на Украине может ускорить переговоры по урегулированию ситуации.

Об этом, как пишет СТРАНА.UA, он сказал Владимиру Зеленскому.

«Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют продолжительного времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путём, прекратить огонь и потом продолжить переговоры», — заявил премьер Венгрии, находясь в Киеве.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, — тогда Россия будет готова начать переговоры.