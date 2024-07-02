Премьер Венгрии Орбан: прекращение огня на Украине может ускорить переговоры
- AFP
- © Hungarian Prime Minister's press office
Об этом, как пишет СТРАНА.UA, он сказал Владимиру Зеленскому.
«Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют продолжительного времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путём, прекратить огонь и потом продолжить переговоры», — заявил премьер Венгрии, находясь в Киеве.
В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.
Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, — тогда Россия будет готова начать переговоры.