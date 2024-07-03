Готовивший теракт к 9 Мая стал первым осуждённым за международный акт терроризма украинцем
Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передаёт ТАСС.
«Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Ранее представитель прокуратуры потребовала приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам заключения за распространение фейков о ВС России и призывы к терроризму.
* Внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.