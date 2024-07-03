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Готовивший теракт к 9 Мая стал первым осуждённым за международный акт терроризма украинцем

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Готовивший теракт в Херсоне в День Победы в 2022 году Павел Запорожец стал первым гражданином Украины, осуждённым в России по статье о международном акте терроризма.

Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передаёт ТАСС.

«Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Ранее представитель прокуратуры потребовала приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам заключения за распространение фейков о ВС России и призывы к терроризму.

* Внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.

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