РИА Новости: экспертиза после пожара во Фрязине может занять 20 дней
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«Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Он добавив, что с учётом даты ликвидации пожара экспертиза может продлиться ещё две недели.
Вечером 25 июня пожарные ликвидировали повторное возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине.
Существовала угроза обрушения бывшего здания НИИ «Платан».
Шесть человек погибли при пожаре во Фрязине.