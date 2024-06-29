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РИА Новости: экспертиза после пожара во Фрязине может занять 20 дней

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Пожарно-техническая экспертиза после возгорания в административном здании в подмосковном Фрязине может продлиться ещё две недели, рассказал представитель экстренных служб.
РИА Новости: экспертиза после пожара во Фрязине может занять 20 дней
  • РИА Новости

«Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он добавив, что с учётом даты ликвидации пожара экспертиза может продлиться ещё две недели.

Вечером 25 июня пожарные ликвидировали повторное возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине.

Существовала угроза обрушения бывшего здания НИИ «Платан».

Шесть человек погибли при пожаре во Фрязине.

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