В Роспотребнадзоре рекомендовали отказать от покупных салатов и тортов в жару

В Роспотребнадзоре по Тюменской области предупредили жителей, что в летний период возрастает риск отравления некоторыми продуктами.

В ряду таких продуктов мясо, колбаса, рыба, морепродукты, молоко, передаёт URA.RU.

«Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — уточнили в ведомстве.

Специалисты рекомендовали не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды, а при покупке продуктов в магазине обращать внимание на дату изготовления.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.