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Стоматолог Альбова посоветовала использовать ирригатор

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Стоматолог, терапевт, пародонтолог, специалист сети научных клиник «Дантистофф» Ольга Альбова рекомендовала использовать ирригатор.
Стоматолог Альбова посоветовала использовать ирригатор
  • Gettyimages.ru

«Это прибор, который выпускает под давлением мощную струю воды. С его помощью можно очистить межзубные промежутки, брекеты и протезы. Выбор конкретной модели зависит от индивидуальных потребностей человека, бюджета и привычек», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, перед покупкой желательно проконсультироваться с врачом, чтобы тот определил, какую мощность и режим лучше использовать пациенту.

Кроме того, считает эксперт, нужно регулярно использовать зубную нить.

Ранее стоматолог-хирург, основатель «Стоматологии взаимоотношений Игоря Блюмкина» Игорь Блюмкин в беседе с газетой «Известия» рассказал о последствиях искривления зубов.

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