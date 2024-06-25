Стоматолог Альбова посоветовала использовать ирригатор

Стоматолог, терапевт, пародонтолог, специалист сети научных клиник «Дантистофф» Ольга Альбова рекомендовала использовать ирригатор.

«Это прибор, который выпускает под давлением мощную струю воды. С его помощью можно очистить межзубные промежутки, брекеты и протезы. Выбор конкретной модели зависит от индивидуальных потребностей человека, бюджета и привычек», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, перед покупкой желательно проконсультироваться с врачом, чтобы тот определил, какую мощность и режим лучше использовать пациенту.

Кроме того, считает эксперт, нужно регулярно использовать зубную нить.

Ранее стоматолог-хирург, основатель «Стоматологии взаимоотношений Игоря Блюмкина» Игорь Блюмкин в беседе с газетой «Известия» рассказал о последствиях искривления зубов.