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Врач Минко рассказал, когда при беременности можно лечить зубы

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Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко посоветовал во время беременности уделять особое внимание здоровью зубов и ротовой полости.
Врач Минко рассказал, когда при беременности можно лечить зубы
  • Gettyimages.ru

Важно не допускать возникновения очагов кариеса при беременности, предупредил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Он напомнил, что в первые недели у плода плацентарный барьер ещё только формируется, поэтому в том случае, если лечение или удаление зуба нельзя отложить, все медицинские манипуляции следует проводить в период с 13-й по 32-ю неделю.

При острой боли визит к стоматологу обязателен, поскольку воспалительный процесс может нанести вред здоровью плода, резюмировал Минко.

Ранее стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины академик РАН Олег Янушевич рассказал о важности правильной чистки зубов.

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