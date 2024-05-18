Стоматолог Янушевич: нужно уметь чистить зубы один раз в день

Стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич заявил о важности правильной чистки зубов.

«Многие не умеют чистить зубы. Надо врача спросить, правильно ли вы чистите зубы и что для этого нужно. Доктор, конечно, скорректирует гигиену. Ко мне приходят пациенты, которые говорят: «Я пять раз в день чищу зубы, после каждой еды, полощу и так далее. Это хорошо?» Я говорю: «Нет, это нехорошо». Нужно уметь чистить один раз в день и очищать их на 100%», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если после чистки остался налёт, то проблемы с зубами будут, какие бы пломбы и коронки ни ставил человек.

Как добавил эксперт, гигиене полости рта нужно уделять очень тщательное внимание.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.