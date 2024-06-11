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Врач Бартули посоветовал не собирать грибы вблизи фабрик и ТЭЦ

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Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули посоветовал начинающим грибникам не собирать грибы в загрязнённых местах, чтобы впоследствии не отравиться ими.
Врач Бартули посоветовал не собирать грибы вблизи фабрик и ТЭЦ
  • Gettyimages.ru

Грибы впитывают из окружающей среды всё, включая токсины и вредные выхлопы, поэтому их не рекомендуется собирать вблизи заводов, фабрик и ТЭЦ, а также неподалёку от автотрасс, поделился эксперт в беседе с Общественной службой новостей.   

Такие грибы нельзя употреблять в пищу, в противном случае это может вызвать отравление, отметил эксперт.

Врач также сообщил, что летом возрастает число случаев отравления грибами. Такое происходит из-за недостаточной термической обработки, из-за употребления по ошибке ядовитых или испортившихся грибов.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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