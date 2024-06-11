Врач Бартули посоветовал не собирать грибы вблизи фабрик и ТЭЦ
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Грибы впитывают из окружающей среды всё, включая токсины и вредные выхлопы, поэтому их не рекомендуется собирать вблизи заводов, фабрик и ТЭЦ, а также неподалёку от автотрасс, поделился эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
Такие грибы нельзя употреблять в пищу, в противном случае это может вызвать отравление, отметил эксперт.
Врач также сообщил, что летом возрастает число случаев отравления грибами. Такое происходит из-за недостаточной термической обработки, из-за употребления по ошибке ядовитых или испортившихся грибов.
Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.