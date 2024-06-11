RT в Telegram
Подпишись

Психолог Зеленчук дала советы по выстраиванию личных границ на работе

Короткая ссылка
Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук дала рекомендации по выстраиванию личных границ в рабочем коллективе.
Психолог Зеленчук дала советы по выстраиванию личных границ на работе
  • Gettyimages.ru

«Важно помнить и знать свои личные границы, нужно уметь деликатно говорить «нет» и защищать своё эмоциональное состояние», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, общение с коллегами должно быть открытым, с чётким выражением конкретики.

Следует исключить психологические игры, манипуляции, скрытую агрессию, унижение, оскорбления и сплетни.

«Кроме того, развитие умения отстаивать личные границы включает в себя умение управлять стрессом, это может быть достигнуто через проявление эмпатии, когда мы начинаем понимать собеседников и их мотивы», — заключила психолог.

Ранее клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, что причиной развития трудоголизма может быть тревожное расстройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить