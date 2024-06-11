Психолог Зеленчук дала советы по выстраиванию личных границ на работе

Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук дала рекомендации по выстраиванию личных границ в рабочем коллективе.

«Важно помнить и знать свои личные границы, нужно уметь деликатно говорить «нет» и защищать своё эмоциональное состояние», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, общение с коллегами должно быть открытым, с чётким выражением конкретики.

Следует исключить психологические игры, манипуляции, скрытую агрессию, унижение, оскорбления и сплетни.

«Кроме того, развитие умения отстаивать личные границы включает в себя умение управлять стрессом, это может быть достигнуто через проявление эмпатии, когда мы начинаем понимать собеседников и их мотивы», — заключила психолог.

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