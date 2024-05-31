Психолог Яушева: причиной трудоголизма может быть тревожное расстройство
Одной из причин, способствующих развитию трудоголизма, могут стать установки, усвоенные с детства: например, «чтобы чего-то добиться, нужно много работать» или «большие деньги не могут доставаться лёгким трудом», — рассказала она в беседе с газетой «Известия».
Также некоторые люди, пережившие психологическую травму, могут начать искать выход, погружаясь в работу.
«Кроме того, частой причиной трудоголизма являются тревожные расстройства: они могут быть связаны с конкретным страхом, например бедности или осуждения, или быть следствием генерализованного тревожного расстройства», — добавила Яушева.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.