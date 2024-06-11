В Москве рассказали о графике работы поликлиник в День России

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о графике работы городских поликлиник в День России.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взрослые поликлиники, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ 12 июня будут открыты в период 09:00 — 16:00.

Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому в период 09:00 — 15:00.

Время работы круглосуточных травмпунктов и центра телемедицины не изменится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции приёмного отделения детской Морозовской больницы.