В Москве рассказали о графике работы поликлиник в День России
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Взрослые поликлиники, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ 12 июня будут открыты в период 09:00 — 16:00.
Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому в период 09:00 — 15:00.
Время работы круглосуточных травмпунктов и центра телемедицины не изменится.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции приёмного отделения детской Морозовской больницы.