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В Москве рассказали о графике работы поликлиник в День России

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В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о графике работы городских поликлиник в День России.
В Москве рассказали о графике работы поликлиник в День России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взрослые поликлиники, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ 12 июня будут открыты в период 09:00 — 16:00.

Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому в период 09:00 — 15:00.

Время работы круглосуточных травмпунктов и центра телемедицины не изменится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции приёмного отделения детской Морозовской больницы.

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