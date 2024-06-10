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В Москве реконструировали приёмное отделение детской Морозовской больницы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции приёмного отделения детской Морозовской больницы.
В Москве реконструировали приёмное отделение детской Морозовской больницы

«В корпусе создали единое многофункциональное пространство со всем необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи детям», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что отделение оснастили современным оборудованием, организовали отдельные входы и зоны приёма, построили отапливаемый крытый тамбур для въезда машин скорой помощи.

«Специалисты смогут принимать до 500 неотложных пациентов в день. В распоряжении врачей — малая операционная для малоинвазивных вмешательств и клинико-диагностическая лаборатория», — добавил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявила, что столица увеличит объёмы специализированной медицинской помощи на 11 млрд рублей.

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