В Москве реконструировали приёмное отделение детской Морозовской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции приёмного отделения детской Морозовской больницы.

«В корпусе создали единое многофункциональное пространство со всем необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи детям», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что отделение оснастили современным оборудованием, организовали отдельные входы и зоны приёма, построили отапливаемый крытый тамбур для въезда машин скорой помощи.

«Специалисты смогут принимать до 500 неотложных пациентов в день. В распоряжении врачей — малая операционная для малоинвазивных вмешательств и клинико-диагностическая лаборатория», — добавил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявила, что столица увеличит объёмы специализированной медицинской помощи на 11 млрд рублей.