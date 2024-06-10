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Москва направит 11 млрд рублей на увеличение объёма медпомощи по 14 направлениям

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявила, что столица увеличит объёмы специализированной медицинской помощи на 11 млрд рублей.
Москва направит 11 млрд рублей на увеличение объёма медпомощи по 14 направлениям

Об этом пишет сайт mos.ru.

Речь идёт о медицинских спецпроектах, предоставляющих плановую помощь по 14 направлениям, в том числе по шести для детей. Среди них травматология и ортопедия, офтальмология, урология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия и так далее.

«На сегодняшний день такие спецпроекты сформированы в 14 медицинских профилях, и на это дополнительно город выделяет 11 млрд рублей», — отметила Ракова.

По её словам, такую помощь дополнительно получат свыше 60 тыс. москвичей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели более 10 тыс. высокотехнологичных операций в этом году.

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