Врач Неронов: укусы некоторых морских животных могут быть опасны для человека

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что при купании в море следует опасаться некоторых видов обитающих там животных.

Некоторые виды рыб и медуз, а также морские ежи могут быть ядовитыми, а в случае их укуса не исключены аллергические реакции и более серьёзные осложнения, предупредил он в разговоре с РИАМО.

Прежде чем заходить в воду, необходимо изучить информацию о местной морской фауне.

«В случае контакта с морскими обитателями следует обратиться за медицинской помощью в медпункт», — посоветовал Неронов.

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