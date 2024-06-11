Врач Неронов: укусы некоторых морских животных могут быть опасны для человека
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Некоторые виды рыб и медуз, а также морские ежи могут быть ядовитыми, а в случае их укуса не исключены аллергические реакции и более серьёзные осложнения, предупредил он в разговоре с РИАМО.
Прежде чем заходить в воду, необходимо изучить информацию о местной морской фауне.
«В случае контакта с морскими обитателями следует обратиться за медицинской помощью в медпункт», — посоветовал Неронов.
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