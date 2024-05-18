RT в Telegram
Подпишись

Врач Лозко перечислила лекарства для дачной аптечки

Короткая ссылка
Иммунолог-пульмонолог, функциональный диагност, педиатр ММА им. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко рассказала о лекарствах, которые стоит взять для дачной аптечки.
Врач Лозко перечислила лекарства для дачной аптечки
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что прежде всего нужно положить препараты, назначенные врачом.

«Они — самое главное, что вы возьмёте с собой в путешествие или на дачу. Обязательно возьмите их с собой с запасом — вдруг их не окажется в продаже в загородной аптеке. Но ни в коем случае не держите в аптечке «дежурный» антибиотик — такие препараты нельзя прописывать себе самостоятельно без подтверждённого диагноза, они должны применяться только по назначению врача», — сказала Лозко.

По её словам, также важно положить препараты, которые человек не принимает прямо сейчас, но прибегает к ним эпизодически.

В список также входят антисептики и перевязочные материалы, обезболивающие и жаропонижающие средства, антигистаминные средства, препараты для лечения ОРВИ, препараты от расстройства желудка и при отравлениях, средства от укусов насекомых.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить