После отравления детские учреждения Буйнакска переведут на карантин

После массового отравления в Буйнакске детские учреждения города будут переведены на карантин.

Об этом сообщает Telegram-канал администрации главы Дагестана.

«Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», — следует из публикации.

Предварительной причиной отравления стала водопроводная вода. После работы специалистов с отобранными пробами воды будут приняты дополнительные решения, отметили в пресс-службе.

Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84.