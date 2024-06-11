После отравления детские учреждения Буйнакска переведут на карантин
Об этом сообщает Telegram-канал администрации главы Дагестана.
«Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», — следует из публикации.
Предварительной причиной отравления стала водопроводная вода. После работы специалистов с отобранными пробами воды будут приняты дополнительные решения, отметили в пресс-службе.
Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84.